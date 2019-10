Εκπληκτικό: Ο Fatboy Slim έκανε remix την ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ με το «Right here, right now» (vid)

Μετά το thrash κομμάτι, η ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ απέκτησε και το πρώτο χορευτικό κομμάτι της, με το remix του Fatboy Slim.

Η ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ στα Ηνωμένα Έθνη για την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και τις ευθύνες των δυνατών αυτού του κόσμου, εκτός από την σοβαρότητα του όλου θέματος, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μουσικούς ανά τον κόσμο.

Την αρχή έκανε ένα thrash metal συγκρότημα από την Σουηδία, ενώ τη συνέχεια έδωσε ο Fatboy Slim.

Ο διάσημος DJ, την Παρασκευή, σε ένα πάρτι που έγινε στο Γκέιτςχεντ, έπαιξε ένα mushup της ομιλίας της διάσημης ακτιβίστριας με το «Right here, right now».

Όπως μπορείτε να δείτε οι αντιδράσεις του κόσμου, ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιώδεις...

Absolutely superb night at Shindig / Mainyard, this #GretaThunberg vocal goes perfect with @FatboySlim !! pic.twitter.com/9yvFeER672

— Scott Jackson (@scottjack79) October 5, 2019