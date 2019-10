Αστυνομικός οδήγησε στο τμήμα με ψεύτικη σύλληψη τρία ημίγυμνα μοντέλα και τέθηκε σε διαθεσιμότητα (pics & vid)

Οι τρεις κοπέλες, οι οποίες, σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ, απασχολούνται στη βιομηχανία ενηλίκων (με ό,τι αυτό συνεπάγεται), οδηγούνται με χειροπέδες πιστάγκωνα στο τμήμα, ενώ ο αστυνομικός, ονόματι William Beeker, τις ακολουθεί... περήφανα.

Ο αστυνομικός, ωστόσο, πήγαινε πραγματικά γυρεύοντας, διότι ανάρτησε το βίντεο στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας, που έφτασε, τελικά, μέχρι τον προϊστάμενό του και όχι μόνο, καθώς έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο προβολές! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε διαθεσιμότητα, με την αστυνομία του Μαϊάμι να βγάζει, μάλιστα και ανακοίνωση, τονίζοντας πως έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

An @MiamiBeachPD cop is trouble after this surfaced on @instagram, three women in lingerie being walked into #MiamiBeach PD in a fake arrest. Internal Affairs investigation launched and ofcr. “William Beeker is now working in an administrative capacity.”: PD. @wsvn pic.twitter.com/x0BGmedNbI

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) October 8, 2019