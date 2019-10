Ομοφοβικός σκαρφαλώνει τοιχία για να μην ανέβει από σκάλα στα χρώματα της σημαίας των ΛΟΑΤΚΙ (vid)

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο δύσκολη είναι η ζωή για έναν ομοφοβικό;

Πόσο εξαντλητικό είναι να σκέφτεσαι και να ζεις έτσι;

Δεν έχετε παρά να δείτε αυτόν τον τύπο στην Αμερική και θα καταλάβετε τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

Ο εν λόγω άνδρας, λοιπόν, έχει δύο επιλογές: Είτε να ανέβει από την ειδική σκάλα, στα χρώματα της σημαίας των ΛΟΑΤΚΙ, είτε να πηδήξει τα ψηλά τοιχία, που βρίσκονται δίπλα σε αυτήν. Και επιλέγει τα ψηλά τοιχία, γιατί δεν καταδέχεται να πατήσει στο «ουράνιο τόξο», όπου τα σκαλιά γράφουν, μεταξύ άλλων, «σεβασμός» και «αποδοχή». Φοβάται, προφανώς, ότι μπορεί, με το που πατήσει το πόδι του, να... μετατραπεί σε ομοφυλόφιλο.

Κάθε τοιχίο είναι και μια νέα δοκιμασία, ένας πραγματικός αγώνας, που τελειώνει όταν ο τύπος πηδάει και ένα κάγκελο, για να συνεχίσει τον δρόμο του. Και θα το ξαναπούμε, έναν δρόμο δύσκολο, δύσβατο.

Homophobes really are stupid. Just walk on the rainbow stairs dude.

pic.twitter.com/OuTxf2BZ7G

— @DCHomos (@DCHomos) 4 Οκτωβρίου 2019