Μοναδικό θέαμα: Η στιγμή της «γέννησης» δύο αστεριών 600 έτη φωτός μακριά από τη Γη μοιάζει με πρέτσελ (pics & vid)

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι πως η «γέννηση» των δύο αστεριών, αν χρησιμοποιήσει κανείς τη φαντασία του, μοιάζει εκπληκτικά με πρέτσελ!

Την εκπληκτική φωτογραφία «τράβηξε» το τηλεσκόπιο ALMA, στη Χιλή, με τα δύο αστέρια να είναι τα νεότερα... μέλη του σκοτεινού Νεφελώματος Barnard 59, το οποίο είναι μέρος του περίφημου Νεφελώματος της Αλογοκεφαλής στον αστερισμό του Ωρίωνα, 600 έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Cosmic Pretzel found just in time for #Oktoberfest. Astronomers using @ALMAObs obtain extremely high-resolution image of two disks in which young stars are growing, fed by a complex pretzel-shaped network of filaments of gas and dust. https://t.co/ZqfknWiVQB pic.twitter.com/Hk0QStuX0M

— ESO (@ESO) October 4, 2019