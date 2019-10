Μυστηριώδεις μπάλες φωτιάς που έπεσαν στη Χιλή δεν είναι μετεωρίτης, λένε οι επιστήμονες (vid)

Μυστήριο στη Χιλή.

Αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, σαν μπάλες φωτιές, έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό της λατινικής χώρας πριν πέσουν στο έδαφος, με κυβερνητικούς επιστήμονες να επισημαίνουν, ωστόσο, πως δεν επρόκειτο για κάποιον μετεωρίτη, ο οποίος έγινε «κομματάκια» από την ατμόσφαιρα της Γης, αλλά για κάτι άλλο, άγνωστο...

Κάτοικοι στο Νταλκάουε, μια πόλη-λιμάνι και κοινότητα στο νησί Τσιλοέ, στην Περιφέρεια Λος Λάγος της Χιλής, έγιναν μάρτυρες του φαινομένου και αρκετοί εξ αυτών δημοσίευσαν στα social media αποκαλυπτικές φωτογραφίες, που προκαλούν ερωτηματικά, ίσως και φόβο. Οι μπάλες φωτιάς, σύμφωνα με μαρτυρίες, έπεσαν σε πολλά διαφορετικά σημεία γύρω από την πόλη.

Άμεσα, η Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία έστειλε επιστήμονες στο Νταλκάουε, προκειμένου να ερευνήσουν τα παράξενα φωτεινά αντικείμενα. Όπως αναφέρεται, οι επιστήμονες χωρίστηκαν σε επτά διαφορετικά σημεία του Τσιολοέ, ώστε να συλλέξουν δείγματα. Σε σχετική ανακοίνωσή τους, όμως, τονίζουν ότι δεν βρήκαν απομεινάρια ή αποδεικτικά στοιχεία πως τα πυρακτωμένα και φωτεινά αντικείμενα προήλθαν από έναν μετεωρίτη, «φουντώνοντας» το ενδιαφέρον γύρω από αυτά.

Ό,τι και να ήταν τα μυστηριώδη αντικείμενα, άφησαν μερικά ίχνη πίσω τους, καίγοντας φυλλώματα δέντρων.

Το περίεργο είναι πως οι ντόπιοι δήλωσαν σε τοπικά Μέσα ότι δεν άκουσαν ούτε τον θόρυβο της σύγκρουσης των αντικειμένων με το έδαφος, ούτε είδαν καμιά από τις «προσγειώσεις».

Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες λένε πως θα συνεχίσουν να αναλύουν τα δείγματα εδάφους και θα εκδώσουν μία πιο ολοκληρωμένη έκθεση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η αλήθεια είναι ακόμα εκεί έξω.

Mysterious Fireball 'Not' a Meteor – Technically, we're talking about unidentified flying objects. Yes, UFOs. Although nothing big or well-piloted enough to reopen The X-Files for, it would seem. #UFO #Spacejunk #Chile https://t.co/rEBqgNaNCJ pic.twitter.com/pfgPm6dkHA

— The UFO Chronicles (@UFOChronicles) 2 Οκτωβρίου 2019