Υπάλληλος καφετέριας άνοιξε την τηλεόραση και άρχισε να παίζει πορνό (vid)

Πανικό πρέπει να ένιωσε η υπάλληλος μίας καφετέριας, όταν πήγε να ανοίξει την τηλεόραση του καταστήματος που εργαζόταν.

Η οθόνη βρισκόταν πίσω από το μπαρ και μόλις ενεργοποιήθηκε άρχισε να παίζει σκηνές σκληρού πορνό.

Προφανώς, κάποιος είχε μείνει τελευταίος την προηγούμενη ημέρα και είπε να περάσει κάποιες προσωπικές στιγμές, αλλά αμέλησε να αλλάξει το κανάλι.

Έτσι, η κοπέλα φαίνεται να φωνάζει κάποιον υπεύθυνο και μέχρι να βρεθεί λύση, να βάζει μαξιλάρια στην οθόνη.

