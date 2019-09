Και όμως, η τρύπα του όζοντος συρρικνώθηκε και κανείς δεν ξέρει γιατί (pic & vid)

Μόλις πριν έναν χρόνο είχε το μέγεθος των... ΗΠΑ, καλύπτοντας μία τεράστια έκταση 7,7 εκατ. τετραγωνικών μιλίων.

Φέτος, είναι στο 1,9, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό τους επιστήμονες, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς συνέβη αυτό...

Ο λόγος, για την τρύπα του όζοντος, η οποία έχει συρρικνωθεί τόσο πολύ, που θεωρείται πως είναι η πιο μικρή εδώ και τρεις δεκαετίες!

Παρατηρήσεις, λοιπόν, του στρώματος του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, δείχνουν πως η λεγόμενη «τρύπα» δεν έχει μεγαλώσει το 2019 με τους ρυθμούς που συνέβαινε άλλες χρονιές. Η υπηρεσία παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS) αναφέρει, μάλιστα, ότι αυτήν τη στιγμή είναι αρκετά κάτω από το μισό της έκτασης που έχει συνήθως, ενώ βρίσκεται μακριά από τον Νότιο Πόλο.

I saw this on the Sun app and thought you'd be interested

Ozone layer’s USA-sized hole is SHRINKING and is now ‘smallest size in three decades’https://t.co/1f7mNtdo8A

— Rozina (@Sheeraz037) September 17, 2019