Παραπονιόταν ότι την «χτυπάνε» τα παπούτσια της και τα φορούσε ανάποδα! (pics)

Οι γυναίκες όταν φορούν ψηλοτάκουνα, όσο κομψές και αν φαίνονται, συνήθως πονάνε.

Αυτό έπαθε και μια όμορφη ξανθιά από την Γλασκώβη, η οποία είχε πάει σε ένα πάρτι και όλη νύχτα παραπονιόταν ότι την πονάνε τα πόδια της λόγω των ψηλοτάκουνων που φορούσε.

Ή μάλλον… έπαθε σχεδόν αυτό, αφού ναι μεν φορούσε ψηλοτάκουνα, αλλά τα είχε βάλει ανάποδα!

Μάλλον δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιο είναι το αριστερό και ποιο το δεξί με αποτέλεσμα να τα φορέσει ανάποδα και να παραπονιέται όλη νύχτα.

Το άψογο μακιγιάζ της με τα καλοχτενισμένα της ξανθά μαλλιά και το απλό μαύρο φόρεμα συνδυασμένο με animal print αξεσουάρ θα ήταν το τέλειο λουκ αν δεν της είχε ξεφύγει αυτή η... μικρή λεπτομέρεια. Τα παπούτσια.

Η κοπέλα πόζαρε κιόλας και ανέβασε την φωτογραφία της στα social media. Έτσι, το «γλέντι» στο Twitter ήταν αναπόφευκτο. Οι περισσότεροι έγραψαν πως κλαίνε από τα γέλια.

Σκόρδο, κρεμμύδι που λέει και ο λαός…

