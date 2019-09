Τρομερή εικόνα: Η NASA «φωτογράφισε» μια τεράστια χιονοστιβάδα στον Άρη να κατρακυλάει από βουνό! (pics)

Την εκπληκτική εικόνα μιας χιονοστιβάδας στον Άρη, μόλις στο ξεκίνημα, μάλιστα, της άνοιξης (ναι, τώρα είναι αυτή η εποχή εκεί) στον κόκκινο πλανήτη, κατέγραψε η NASA!

Οι επιστήμονες αναγνώρισαν αυτό το μοναδικό γεγονός στον Βόρειο Πόλο του Άρη, όταν ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης κατρακύλησε σε μια πλευρά ενός βουνού, κάτι που, όπως πιστεύουν, προκλήθηκε από την πτώση πάγου. Οι φοβερές εικόνες, που καταγράφηκαν από το περίφημο Mars Reconnaissance Orbiter, δείχνουν ένα στρώμα σκόνης πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Το σπάνιο αυτό φυσικό θαύμα, που δημοσιεύθηκε από μηχανικούς του πανεπιστημίου της Αριζόνα, θεωρείται ότι συνέβη όταν τεράστια κομμάτια πάγου στον βόρειο πόλο του πλανήτη αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο έδαφος από ύψος 500 μέτρων. Καταλυτικό ρόλο, φυσικά, στο να συμβεί αυτό, έπαιξε το αυξημένο φως του ήλιου, το οποίο λιώνει τους παγετώνες.

«Κάθε άνοιξη στον Άρη, ο ήλιος φωτίζει πολύ δυνατά πάνω στα στρώματα πάγου στον Βόρειο Πόλο», λέει ο Candy Hansen από το πανεπιστήμιο της Αριζόνα. «Η ζέστη αποσταθεροποιεί τον πάγο, που λιώνει και πέφτει», συμπλήρωσε.

Πάντως, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον «κόκκινο πλανήτη». Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, κατά τη διάρκεια και πάλι της άνοιξης, οι επιστήμονες «έπιασαν» παρόμοια χιονοστιβάδα στον Άρη. Ωστόσο, σε αντίθεση με το τελευταίο περιστατικό, οι ειδικοί πιστεύουν ότι εκείνη οφειλόταν σε επιπτώσεις από μετεωρίτες και όχι από τον ζεστό καιρό.

1. "Mars & the Science Programme: The case for Mars Polar Science". (Image is from @HiRISE showing an avalanche in the north polar region & referenced in the paper). Lead authors are from the University of Bern Switzerland & are part of the @ESA_TGO @ExoMars_CaSSIS imaging team. pic.twitter.com/2dNEep974G — Eleni Maria Ravanis (@eleniravanis) September 5, 2019