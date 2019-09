Διπλωμάτης μπέρδεψε τον πορνοστάρ Johnny Sins με θύμα επίθεσης στο Κασμίρ (pics)

Σε μία τεράστια γκάφα υπέπεσε ένα πασίγνωστος Πακιστανός διπλωμάτης...

Από το timeline του Αμπντούλ Μπασίτ στο Twitter πέρασε ένα ποστάρισμα με τον πασίγνωστο πορνοστάρ Johnny Sins στο νοσοκομείο και μία συνάδεφό να κλαίει πάνω από το κεφάλι του.

Το σχόλιο που συνόδευε την φωτογραφία αυτή, ανέφερε: «Ο Γιουσούφ από το Αναντνάγκ έχασε την όρασή του από σφαίρα. Υψώστε την φωνή σας».



Ο βετεράνος διπλωμάτης που στο παρελθόν έχει εκτελέσει χρέη στην Γερμανία, το έκανε retweet, με την γκέλα του να γίνεται αμέσως viral.

Αν και ενημερώθηκε αμέσως για το λάθος που είχε κάνει και απέσυρε το retweet του, η είδηση είχε προλάβει να κάνει τον γύρω του κόσμου και να τρώει το σχετικό γλέντι.



Can't the media see tears of this Kashmiri girl. #SaveKashmir @abasitpak1 pic.twitter.com/4GEa7BOw3S

— Prabhat Sharma (@Prashaforever) September 2, 2019