Έκανε... την ανάγκη του πάνω στο αυτοκίνητο των γειτόνων του! (pics)

Απίστευτο κι όμως αληθινό θα έλεγε κανείς, γι αυτό που συνέβη στην οικογένεια Πετράκη (Petrakis).

Συγκεκριμένα, οι Κιρκ και Χανα Πετράκης (Kirk και Hannah Petrakis) ξύπνησαν στη μέση της νύχτας από τις φωνές της επτάχρονης κόρης τους, που τους είπε ότι είδε έναν άνδρα να κάνει την ανάγκη του στην οροφή του καινούριου αυτοκινήτου τους στο Torquay.

Το ζευγάρι πίστευε αρχικά ότι η κόρη τους είχε ένα εφιάλτη, ωστόσο γρήγορα κατάλαβαν ότι το παιδί έλεγε αλήθεια.

Προφανώς και ένιωσαν αηδία αντικρίζοντας το ολοκαίνουργιο Honda Jazz τους την Κυριακή το πρωί.

Family films yob doing disgusting poo on their brand new car https://t.co/H5FC3SpU7E pic.twitter.com/VbiroIpK5h

— Daily Star (@Daily_Star) September 2, 2019