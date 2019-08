Η μεγαλύτερη κρουαζιέρα του κόσμου: 51 χώρες σε 245 ημέρες (pics & vid)

Η μεγαλύτερη κρουαζιέρα στον κόσμο θα ξεκινήσει από το Λονδίνο την Κυριακή. Θα είναι ένα ταξίδι 245 ημερών που θα καλύπτει έξι ηπείρους, 51 χώρες, 111 λιμάνια. Θα διανύσει 55.700 ναυτικά μίλια.

Η κρουαζιέρα θα διαρκέσει οκτώ μήνες. Το πλοίο ονομάζεται « Viking Sun» χωρητικότητας 930 ατόμων. Το ταξίδι ονομάζεται «Ultimate World Cruise».

Το κόστος θα είναι 66.900 αγγλικές λίρες ανά άτομο.

The longest cruise in the world sets sail from London on epic 245-day journey around six continents and 51 countries (with prices starting from £66,900) https://t.co/ZwGpZDljIi

