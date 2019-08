Αυτό το «τέρας» θα αντικαταστήσει το τηλεσκόπιο Hubble: Βασικός στόχος του η ανακάλυψη εξωγήινης ζωής! (pics & vid)

Στη νέα εποχή εξερεύνησης του διαστήματος ετοιμάζεται να μπει η ανθρωπότητα!

Μετά από χρόνια εργασιών, η NASA συναρμολόγησε το τηλεσκόπιο James Webb και έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφίες του τεχνολογικού αυτού «τέρατος», το οποίο θα αντικαταστήσει το απόλυτα επιτυχημένο, αλλά παλιό πια, Hubble.

Το νέο τηλεσκόπιο είναι επιφορτισμένο με τον υψηλό στόχο της αναζήτησης εξωγήινης ζωής, αλλά και μελέτης της προέλευσης του σύμπαντος.

Το 2009, και μετά από υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής του και καθυστερήσεις (ήταν να εκτοξευτεί το 2012...), ξεκίνησε να κατασκευάζεται το James Webb, το οποίο στοίχισε, τελικά, το διπλάσιο από όσο είχαν υπολογίσει στη NASA, περίπου 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την περασμένη Τετάρτη (28/9), οι μηχανικοί τοποθέτησαν το τηλεσκόπιο πάνω στο σώμα του σκάφους, χρησιμοποιώντας έναν γερανό.

Το τηλεσκόπιο θα περιβάλλεται από μια πολύπλοκη, αναδιπλούμενη θωράκιση, για την προστασία των οργάνων υψηλής τεχνολογίας, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και αναμένεται να εκτοξευτεί τον Μάρτιο του 2021.

