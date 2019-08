Το αεροπλάνο του έπεσε, αλλά εκείνος τραβούσε selfies και videos περιμένοντας να τον σώσουν (pics & vids)

Άγνοια κινδύνου ή μεγάλος βαθμός ανοησίας; Ό,τι από τα δύο και αν ισχύει, ο David Lesh και η φίλη του στάθηκαν πολύ τυχεροί στο ατύχημα που είχαν, αν όντως ήταν ατύχημα και δεν ήταν σκηνοθετημένο περιστατικό προκειμένου να κερδίσουν δημοσιότητα στα social media.

Ο 34χρονος πετούσε με ένα Beechcraft Bonanza στο Half Moon Bay της Καλιφόρνια, όταν όμως περιγράφει ο ίδιος: «Ήμουν περίπου στα 3,400 πόδια και έκανα ότι μπορούσα. Δεν κατάφερα όμως να κάνω την μηχανή να ξεκινήσει και έτσι το έριξα στην θάλασσα.



Πετούσαμε παράλληλα με την θάλασσα για αρκετά μέτρα και όταν πέσαμε η πρόσκρουση ήταν η μικρότερη δυνατή. Αμέσως άνοιξα την πόρτα και βγήκαμε έξω, καθώς ήξερα οτι είχαμε 20-30 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει να βυθίζεται.

Προλάβαμε και πήραμε κάποια πράγματα που είχαμε μέσα. Τα κινητά μας και τα κλειδιά του αυτοκινήτου».

UPDATE: Here’s video of the plane going down outside of Half Moon Bay. Pilot and passenger are ok. Friend was taking pictures of his new plane and shot this video. pic.twitter.com/VOTlczdqE7 — Ian Cull (@NBCian) August 21, 2019

Μάλιστα, παρά τις γελαστές selfies και τα videos που έβγαλαν μέσα από την θάλασσα, τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα για αυτούς.



Unbelievable video from pilot David Lesh, of the moment they see @USCGPacificSW come in for the rescue. His friend was flying near them when they crashed, circled around, and was able to guide USCG to their location. pic.twitter.com/SPdsuJpLpY — Ian Cull (@NBCian) August 21, 2019

«Άρχισα να παγώνω πολύ γρήγορα. Μετά από 20 λεπτό κρύωνα πολύ. Υπήρχαν παντού τσούχτρες και αστερίες. Εμφανίστηκαν και φάλαινες που ανέπνεαν γύρω μας.



UPDATE: The pilot, David Lesh, took this video after they landed in the water. pic.twitter.com/DIiHSqCx3C — Ian Cull (@NBCian) August 21, 2019

Περιμέναμε όσο μπορούσαμε πάνω στο φτερό του αεροπλάνου. Όταν βυθίστηκε αναγκαστικά μπήκαμε στο νερό.



Οι τσούχτρες μας τσιμπούσαν όλη την ώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ευτυχώς ένα αεροπλάνο που ήταν κοντά τους, είδε το περιστατικό, ενημέρωσε τις αρχές και ένα ελικόπτερο εμφανίστηκε για να τους σώσει μετά από περίπου μισή ώρα.