Λιοντάρια τσακώθηκαν την ώρα που έτρωγαν έναν βουβάλι και εκείνο βρήκε την ευκαιρία να φύγει (vid)

Βλέποντας κανείς ένα βουβάλι να είναι ξαπλωμένο στο χώμα και να έχει πέντε λιοντάρια από πάνω του, δεν του δίνεις ελπίδες να καταφέρει να επιζήσει.

Η τύχη όμως μερικές φορές παίζει απίθανα παιχνίδια και σε αυτό το περιστατικό, στάθηκε στο πλευρό του συγκεκριμένου ζώου.

Αντί λοιπόν τα λιοντάρια να επικεντρωθούν στο φαγητό που είχαν μπροστά τους, ξαφνικά άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους.

Έτσι, το βουβάλι βρήκε την ευκαιρία να σηκωθεί και να φύγει.

Δείτε το video...

Lions fight while eating a water buffalo, then it casually walks off pic.twitter.com/pyyabTS2kK

— Nature is Metal (@natureismetaI) August 19, 2019