Στο Βερμόντ έφτιαξαν νεκροταφείο για... γεύσεις παγωτών (pic & vid)

Έχετε αναρωτηθεί πού πηγαίνουν τα παγωτά όταν πεθαίνουν; Όχι; Κακώς, γιατί όλα έχουν μια αρχή και ένα... τέλος, όπως ακριβώς και οι γεύσεις των παγωτών.

Έτσι λοιπόν, «ψηλά, σ' έναν λόφο του Βέρμοντ, υπάρχει ένα νεκροταφείο που είναι στοιχειωμένο από τα φαντάσματα παλαιών γεύσεων που κανένας δεν ήθελε» και ας μην το χωράει ο νους μας ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτό τον πλανήτη που δεν θα ήθελε κάποιο παγωτό!

Η μακάβρια -και ομολογουμένως γλυκιά- ιδέα ανήκει στη γνωστή εταιρεία παγωτού Ben & Jerry και εγκαινιάστηκε το 1997 ως διαδικτυακό «μνημείο» με 4 γεύσεις παγωτών του παρελθόντος που κυκλοφορούσαν στις Η.Π.Α.

Στη συνέχεια φυτεύτηκαν κάποιες πλάκες από ρητίνη στον λόφο πίσω από το εργοστάσιο της φίρμας στο Γουότερμπερι, στην πολιτεία Βέρμοντ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το πιο γλυκό... νεκροταφείο του κόσμου.

Κάθε μία πλάκα των παγωτών που... αναπαύονται εν ειρήνη έχει μια επιτύμβια επιγραφή. Για παράδειγμα, στην επιγραφή για τη γεύση «Economic Crunch» (1987) – Οικονομικό Τραγάνισμα, αλλά και Οικονομικό Θρυμμάτισμα – διαβάζουμε: «Ένας ευχάριστος πολτός, αυτή τη γεύση τη θυμόμαστε για το κραχ του χρηματιστηρίου την 6η Νοεμβρίου».

Ανάμεσα στους θαμμένους, βρίσκει κανείς γεύσεις παγωτών της Ben & Jerry όπως τις: Turtle Soup (χελωνόσουπα), Fossil Fuel (ορυκτό καύσιμο) και βεβαίως την Wavy Gravy.

Κάποιες κατέληξαν εδώ, λόγω κακών πωλήσεων και άλλες τις άφησαν στην τύχη τους και φυλλορρόησαν, όπως τη γεύση White Russian, της οποίας την παραγωγή διέκοψαν λόγω της συνεχούς αύξησης της τιμής του ποτού Kahlua που χρησιμοποιούσαν στη συνταγή.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν παραλείπει να αποχαιρετά οποιαδήποτε γεύση με τιμή και δόξα, πραγματοποιώντας μια... ξεχωριστή κηδεία και προτρέποντάς μας να αφήσουμε τα κουτάλια κάτω και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστο φόρο τιμής...

Για την ώρα, το νεκροταφείο στον λόφο στο Βέρμοντ αριθμεί 35 τάφους. Αλλά, όπως λέει η Ben & Jerry, «Say farewell to the bad ones & give the best room to roam; 'cuz you never know which ones might follow you home. (Πες αντίο στις ανεπαρκείς και στις καλύτερες δώσε χώρο να κόβουν βόλτες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιες θα σε ακολουθήσουν σπίτι)». Τύφλα να έχει το «The Walking Dead».