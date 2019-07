Ένας 63χρονος έχει να πλύνει τα μαλλιά του 40 χρόνια, έχοντας ράστα που φτάνουν τα 2 μέτρα (pics)

Οι περισσότεροι αν δεν πλύνουμε τα μαλλιά μας μία μέρα, θα νιώθουμε κάπως άβολα... Αρκετοί μάλιστα θα νομίζουν οτι μυρίζουν άσχημα στους γύρω τους, όμως ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Ινδία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα.

Ο Sakal Dev Tuddu ούτε λίγο, ούτε πολύ, έχει να πλύνει το κεφάλι του 40 χρόνια, έχοντας φτιάξει ρέστα που ξεπερνάνε τα 2 μέτρα μήκος.

Ο 63χρονος, ο οποίος ζει στο Μπιχάρ της Ινδίας και αποκαλείται Μαχάτμα Ζι από τους γείτονές του σε ένδειξη σεβασμού, υποστηρίζει πως όλα ξεκίνησαν όταν μία μέρα τον επισκέφτηκε ο Θεός και του είπε να μην κόψει τα μαλλιά του.

Indian man hasn't washed his six-foot dreadlocks in 40 years - and call them a 'blessing from God'.

Sakal Dev Tuddu, 63, from Bihar state, says his hair spontaneously wove itself together one night as he slept pic.twitter.com/TRHj6h4ml2

