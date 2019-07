Αρκούδα... μπουκάρει σε σπίτι και η ένοικος καταγράφει χαλαρή το «ντου» με το κινητό της αντί να τρέξει να σωθεί (vid)

Το βίντεο που έκανε όλο τον κόσμο να αναρωτιέται: «Ειλικρινά, ποια είναι αυτή η Άντζελα»!

Ας πάρουμε τα πράγματα, ωστόσο από την αρχή! Μία φοιτήτρια βλέπει από το παράθυρο σπιτιού μία καθημερινή φασούλα. Μία αρκούδα να κάνει βόλτες έξω από την πόρτα της...

Βγάζει το κινητό της κι αρχίζει να καταγράφει την κατάσταση. Όσο πλησιάζει το άγριο ζώο, αντί να τρέξει να σωθεί, αντί ν' αναζητήσει βοήθεια συνεχίζει να τραβάει βίντεο και φωνάζει μία «Άντζελα».

Η αρκούδα μυρίζει την πόρτα κι ανακαλύπτει το παράθυρο! Το κεφάλι της περνάει από τα στόρια κι η κοπέλα συνεχίζει να φωνάζει την φίλη της «Άντζελα» λίγο πιο ψυθιριστά, μην την ακούσει και η αρκούδα φυσικά...

«Άντζελα, Άντζελα, Άντζελα;», φωνάζει, καθώς το συμπαθέστατο ζώο «μπουκάρει» στο σπίτι.

Στο σημείο αυτό ας δικαιολογήσουμε την Άντζελα, αν είναι η Wonder Woman.

Τελικά, όλα πήγαν καλά. Δεν ξέρουμε αν η Άντζελα ήταν αυτή που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά η αρκούδα επέστρεψε με ασφάλεια στο δάσος.

FAM. This is one of my schoolmates from college. She’s NUTS for recording this pic.twitter.com/82yLvXz0re

— FOST (@GeorgeFoster72) 13 Ιουλίου 2019