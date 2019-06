Χιλιάδες πιστοί μαζεύουν υπογραφές απαιτώντας από το Netflix να «κόψει» σειρά που προβάλλεται από την... Αmazon (pics & vid)

Σφοδρές αντιδράσεις από μέρους χιλιάδων πιστών χριστιανών (κυρίως στις ΗΠΑ) έχει προκαλέσει η σειρά "Good Omens" («Καλοί Οιωνοί») που προβάλλεται από τη συνδρομητική υπηρεσία της Amazon, Prime Video, καθώς το περιεχόμενο κι η πλοκή της θεωρήθηκαν προσβλητικά για την θρησκεία.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο των Neil Gaiman και Terry Pratchett από το 1990 κι έχει προκαλέσει πάταγο, παρά το γεγονός ότι έχουν προβληθεί μόλις έξι επεισόδια, έχει ως κεντρικό θέμα τον αγώνα ενός «αγγέλου» κι ενός «δαίμονα» να σώσουν τον κόσμο από την καταστροφή και την Αποκάλυψη, χωρίς να εμπλέξουν τόσο τον Θεό όσο και τον Σατανά.

Ο Αζίραφαέλ («Άγγελος») κι ο Κρόουλι («Δαίμονας»), οι οποίοι ενσαρκώνονται στην μικρή οθόνη από τους ηθοποιούς Michael Sheen και David Tennant αντίστοιχα, προσπαθούν να σώσουν την ανθρωπότητα από την καταστροφή, γεγονός όμως που δεν φαίνεται να συγκινεί τους περίπου 20.000 χιλιάδες πιστούς, που συλλέγουν υπογραφές μέσω διαδικτύου, ζητώντας το «κόψιμο» της σειράς, επειδή προσβάλλει τα «θεία», παρουσιάζει τον Σατανά σαν κάτι φυσιολογικό κι αλλοιώνει την υπόσταση του Θεού, καθώς ο τελευταίος ακούγεται με γυναικεία φωνή.

Το γεγονός, όμως, που προξενεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κάνει την υπόθεση λίγο κωμική, είναι η απόφαση των πιστών (που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οργάνωσης «Χριστιανικός Πολιτισμός») να αποστείλουν το αίτημά του, όχι στην πλατφόρμα της Amazon που προβάλλει την σειρά, αλλά στο Netflix, προκαλώντας τις ξεκαρδιστικές αντιδράσεις τόσο των υπεύθυνων της παραγωγής της σειράς, όσο και χιλιάδων χρηστών των social media ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, ο εκ των συγγραφέων της ιστορίας Neil Gaiman, με ανάρτησή του στο Twitter, κάλεσε τους χρήστες να «υποσχεθούν πως δεν θα αποκαλύψουν στους πιστούς την αλήθεια» κι ότι θα τους αφήσουν να στείλουν τα παράπονά τους στο Netflix.

This is so beautiful... Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE — Neil Gaiman (@neilhimself) June 19, 2019

Τέλος, ξεκαρδιστικές ήταν κι οι αναρτήσεις τόσο του Netflix όσο και της Amazon στα social media, που αποφάσισαν να τρολάρουν δίχως έλεος τους -τουλάχιστον- ανενημέρωτους πιστούς...

ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 20, 2019

Hey @netflix, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. https://t.co/EJPmi9rL7g — Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) June 20, 2019

Πληροφορίες: guardian.com