Ο John Cena αποκάλυψε οτι του έρχεται στύση κατά την διάρκεια των αγώνων του (vid)

Πολλές φορές ο... ανδρισμός ενός ανθρώπου «ξυπνάει» σε περίεργες στιγμές, εκεί που δεν το περιμένει.

Ειδικά μάλιστα αν είσαι νεαρός σε ηλικία, αυτό μπορεί να συμβεί αρκετά συχνά.

Όταν όμως είσαι 42 ετών, όπως ο John Cena για παράδειγμα, κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.

Φαίνεται όμως πως ο superstar του WWE αποτελεί την εξαίρεση, καθώς φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen» αποκάλυψε πως του έχει συμβεί.

Ένας θεατής της εκπομπής λοιπόν τον ρώτησε αν του έχει έρθει στύση κατά την διάρκεια ενός αγώνα, με τον Cena να απαντά...

«Απλά το αγνοείς. Το κάνει το σώμα σου. Δεν μπορείς να κατηγορηθείς για αυτό».