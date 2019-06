5 πράγματα που μας κέρδισαν στο βίντεο της LeasePlan με την Πόπη Τσαπανίδου (vid)

Κάμερα, μουσική, πάμε! Στην πρώτη σκηνή του βίντεο ορισμένα λαχταριστά cupcakes παρελαύνουν στην οθόνη. Ακολουθεί η σκηνή με την Πόπη Τσαπανίδου να επιλέγει ένα από αυτά και να τοποθετεί ένα κεράκι στη μέση του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το βίντεο σου τραβά το ενδιαφέρον.

Η LeasePlan λάνσαρε ένα νέο video project με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το leasing και τις σχετικές λεπτομέρειες, αλλά το έκανε με τον πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να πατήσουμε το play ξανά και ξανά για να καταγράψουμε όλα τα σημεία που μας κέρδισαν και παράλληλα να δώσουμε απάντηση σε όλες τις απορίες μας για το leasing. Επιτέλους.

Πάμε να δούμε, λοιπόν τα σημεία που μας έμειναν.

Το ταλέντο

And the Oscar goes to... Πόπη Τσαπανίδου. Η αγαπημένη μας παρουσιάστρια θα μπορούσε να είναι άνετα ηθοποιός. Και μάλιστα επιτυχημένη. Δεν βγαίνει τόσο φυσικά στον καθένα να συνομιλεί με ένα μαξιλάρι...

Αέρας, στυλ, έκφραση... Η Τσαπανίδου έχει όλα όσα χρειάζεται μια πρωταγωνίστρια ενός βίντεο και το αποδεικνύσει σε κάθε ευκαιρία.

Το σκηνικό

Στο βίντεο φαίνονται τα εντυπωσιακά γραφεία της εταιρείας. Καθαρό περιβάλλον, άσπρο χρώμα και μόνο τα απαραίτητα μπροστά στον φακό.

Μια αίθουσα όπως πρέπει –ιδανική για γύρισμα. Σωστή κίνηση.

Το περιεχόμενο

Το concept σε ένα βίντεο είναι το παν. Το συγκριμένο βίντεο, λοιπόν, έχει βρει τον τρόπο να σου κρατάει το ενδιαφέρον και να σου μαθαίνει για ένα θέμα τα πάντα σε βάθος με απλό και κατανοητό τρόπο.

Τι είναι το leasing; Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; Τι περιλαμβάνει το μηνιαίο μίσθωμα; Γιατί να επιλέξεις τη LeasePlan; Όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ψάχνεις σε καθημερινή γλώσσα και με την αμεσότητα που αναζητάς.

Το καλύτερο; Από τα γενέθλια και το κεράκι μέχρι το μαξιλάρι που μιλάει, το σενάριο σου δίνει αρκετούς λόγους να κάτσεις να ακούσεις όλες τις πληροφορίες που σου δίνει και τελικά... να πειστείς.

Οι εναλλαγές των πλάνων και τα γραφιστικά παιχνίδια

Οι έξυπνες γωνίες λήψης αλλά και τα γραφικά που βγαίνουν και συνοψίζουν τα όσα λέει η πρωταγωνίστρια επιτρέπουν στο μήνυμα να περάσει ακόμη πιο εύκολα στον παραλήπτη και τον κάνουν να παρακολουθεί το βίντεο ακούραστα και χωρίς να βαριέται.

Το αποτέλεσμα

Βλέπεις το συγκεκριμένο βίντεο και –ακόμη και είσαι άσχετος με το θέμα– καταλαβαίνεις τι περιλαμβάνει μια συμφωνία με τη LeasePlan.

Καταλαβαίνεις τι σου προσφέρει το μηνιαίο μίσθωμα και τι ακριβώς κερδίζεις και ακόμη και αν δεν το σκεφτόσουν πριν πατήσεις το play, μετά από αυτά τα 5 λεπτά, σίγουρα σου περνά από το μυαλό να το δοκιμάσεις.

Τι εννοείς όταν λες ότι εσύ δεν το έχεις δει ακόμη;

Εδώ θα βρεις τη σελίδα που έχει δημιουργήσει η LeasePlan με το βίντεο αλλά και με τις απαντήσεις σε κάθε σου ερώτηση ξεχωριστά.

Καλή προβολή!