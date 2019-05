Υποψήφιος πλαντάζει στο κλάμα επειδή πήρε πέντε ψήφους ενώ η οικογένειά του είναι εννιαμελής (vids)

Ο Neetu Shutteran Wala είχε θέσει υποψηφιότητα για το τοπικό συμβούλιο στην πόλη Lok Sabha, ευελπιστώντας ότι θα κατάφερνε να κερδίσει μία από τις εκλόγιμες θέσεις, όταν όμως ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα της πρώτης καταμέτρησης, όλα σκοτείνιασαν...

Κι αυτό διότι, αν και η οικογένειά του έχει εννέα μέλη με δικαίωμα ψήφου, ωστόσο εκείνη τη χρονική στιγμή μόλις πέντε ψήφοι είχαν πιστωθεί στο όνομά του.

Μαθαίνοντας τα δυσάρεστα μαντάτα ο Wala δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά στις κάμερες τοπικών μέσων ενημέρωσης, με την σπαραξικάρδια εικόνα του να κάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τον γύρο του διαδικτύου.

«Έχω εννέα ψηφοφόρους στην οικογένειά μου και δεν με ψήφισε κανείς. Όλοι μου οι γείτονες είχαν ορκιστεί πως θα με ψήφιζαν αλλά όλοι τους είπαν ψέματα. Παράτησα τη δουλειά μου για ένα μήνα προσπαθώντας να τους πείσω αλλά με πούλησαν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δακρυσμένος Wala.

Όπως είναι φυσικό, χιλιάδες χρήστες του Internet έσπευσαν να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στον δύσμοιρο υποψήφιο, ωστόσο με το επόμενο κύμα της καταμέτρησης τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο καλύτερα για τον Wala.

Τελικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της καταμέτρησης, ο Ινδός υποψήφιος έμαθε ότι κέρδισε περισσότερες από 800 ψήφους από τους συμπολίτες του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει μία θέση στο τοπικό συμβούλιο της πόλης, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό μόλις 0,8% σε σύνολο ενός εκατομμυρίου ψηφοφόρων.

Now he could claim that his supporters kept promises on the name of the name of Goddess. #NeetuShutteranWala pic.twitter.com/Bbu4NkEBNp

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) 24 Μαΐου 2019