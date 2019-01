«Κανείς δεν γνωρίζει περισσότερα από εμένα»: To viral βίντεο που εκθέτει τον Τραμπ (vid)

Με ένα βίντεο στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να διεκδικεί τα πρωτεία στις γνώσεις επί παντός επιστητού, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να αποδομησουν τον λόγο του Πλανητάρχη, ο οποίος φαίνεται να θεωρεί το εαυτό του ως ειδήμονα σε μία σειρά θεμάτων που ξεκινούν από το γκολφ μέχρι τα πυρηνικά όπλα κι από την ιστορία των ΗΠΑ μέχρι τις τράπεζες και την φορολογία.

Ακολουθεί η (μακρά) λίστα με τις γνώσεις του Ντόναλντ Τραμπ:

Trump is the #1 expert on…

- Taxes

- Construction

- Campaign finance

- Drones

- Technology

- U.S. History

- Infrastructure

- ISIS

- Facebook

- Renewables

- Polls

- Courts

- Steel workers

- Golf

- Banks

- Nuclear arms

- The system

- Debt

- Politicians

