Έρχεται το τέλος: Ιστορικός προβλέπει πως το τέλος του κόσμου έρχεται στις 28 Δεκεμβρίου (pics)

Βρισκόμαστε στην αρχή του νέου έτους και όλοι συνηθίζουμε να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, βάζοντας στόχους... Από το να χάσουμε κιλά μέχρι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βοηθάμε περισσότερο τους δίπλα μας.

Ένας τύπος όμως αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα και με τα λεγόμενά του, επιχειρεί να μας ρίξει την ψυχολογία. Πως; Προβλέποντας πως το 2019 θα είναι η χρονιά της Αποκάλυψης, όπου θα έρθει το τέλος του κόσμου.

Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον David Montaigne πως η εκτίμησή του αυτή δεν είναι πρόσφατη, αλλά την έχει αποτυπώσει στο βιβλίο «End Times and 2019: The End of the Mayan Calendar and the Countdown to Judgement Day» από το 2013.



Στο συγκεκριμένο λοιπόν, ο ιστορικός και μελετητής διαφόρων προφητειών ανέλυσε την ευθυγράμμιση των αστεριών και των βιβλικών κειμένων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως ο κόσμος έτσι όπως τον ξέρουμε, μετράει πλέον αντίστροφα.



Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνά του, η αστρονομική ευθυγράμμιση θα προκαλέσει μία σειρά καταστροφικών γεγονότων, αρχής γενομένης από την 21η Δεκεμβρίου, η οποία θα είναι η πρώτη μέρα της πολικής μετατόπισης. Αυτή θα προκαλέσει σεισμούς, παλίρροιες και ηφαιστειακή δραστηριότητα που θα καταστρέψουν τον πολιτισμό μας μέσα σε μία εβδομάδα.

Βέβαια, όσοι αρέσκονται σε τέτοιου είδους προβλέψεις θα πρέπει να είναι κάπως επιφυλακτικοί με τον συγκεκριμένο, καθώς στο παρελθόν είχε πει πως το 2016 ο αντίχριστος θα επιστρέψει στην γη μέσω του Μπαράκ Ομπάμα.