Κανείς δεν είχε προσέξει τι κρυβόταν στο logo της Toblerone (pics)

Σε όλους έχει πέσει στα χέρια μία τεράστια Toblerone. Συνήθως έχουμε συνδυάσει αυτή τη σοκολάτα με το πέρασμά μας από ένα αεροδρόμιο κι απλά σκεφτόμαστε πως θα τη φάμε ολόκληρη πριν τη πάρει είδηση ο διπλανός μας.

Μάλλον κανείς δεν είχε προσέξει το logo της!

Πριν πεις πως: «Ναι! Έχει ένα τεράστιο βουνό δίπλα από το όνομά της», δες καλύτερα.

Μία γυναίκα κατάλαβε πως δεν ήταν η μόνη που έβλεπε μόνο ένα βουνό. Όταν πρόσεξε ο γιος της πως μέσα του κρύβεται μία αρκούδα τουίταρε αυτή την ανακάλυψη.

My son had his first Toblerone today. “What’s the bear for?”

Me: “what bear?”

I was today years old when I found out there’s a bear in the Toblerone logo. pic.twitter.com/CmwRO2BFww

— Stephanie (@upstephanie) 27 Δεκεμβρίου 2018