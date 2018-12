Ρίγη συγκίνησης: Έκανε δώρο στον πατριό του τα χαρτιά της επίσημης υιοθεσίας του (vid)

Ο λόγος για το χριστουγεννιάτικο δώρο που αποφάσισε να κάνει ένας νεαρός στον θετό του πατέρα, ο οποίος τον μεγάλωσε σαν δικό του παιδί από την ηλικία των τριών ετών.

Έτσι, ο 19χρονος Άλεκ Γουέστ αντί να ξοδέψει χρήματα για κάποιο ακριβό δώρο, αποφάσισε να δώσει στον πατριό του αυτό που πραγματικά επιθυμούσε... Τα χαρτιά της υιοθεσίας του από τον μέχρι πρότινος πατριό του, με σκοπό να γίνει κι επίσημα ο νέος του πατέρας.

Στο βίντεο, που τράβηξε η μητέρα του νεαρού αγοριού και δημοσιοποιήθηκε μέσω των social media, φαίνεται να δίνει στον πατριό του μία σακούλα με το δώρο του, ενώ μόλις ο τελευταίος ανοίγει την συσκευασία ακούγεται να λέει «ξέρω περί τίνος πρόκειται», πριν ξεσπάσει σε λυγμούς μέσα στην αγκαλιά του γιο του.

my step father has raised me as his own since i was 3, this christmas i surprised my family and asked him to adopt me. merry christmas. pic.twitter.com/NdkIuPMlDd

— . (@alecyewest) December 25, 2018