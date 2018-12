YouTubers έκαναν τη δική τους κινούμενη άμμο για να δουν αν θα καταφέρουν να αποδράσουν (vid)

Μερικοί φίλοι μαζεύτηκαν και σκέφτηκαν πως θα... σκοτώσουν τον χρόνο τους με τον πιο λάθος τρόπο!

Τα παιδιά που έχουν τον λογαριασμό «TGFBro» στο YouTube πέρασαν αρκετές ώρες για να κατασκευάσουν μία δεξαμενή κι αφού έδειξαν βήμα προς βήμα πως γίνεται αυτό έφτασαν στο κυρίως πιάτο!

Οι YouTubers μετέτρεψαν τη δεξαμενή σε κινούμενη άμμο για να δουν αν μπορούν να δραπετεύσουν από αυτή.

Η απάντηση που πήραν ήταν μάλλον: «Ευτυχώς που δεν κάναμε πιο βαθιά τη δεξαμενή»!

Ο τύπος που το δοκίμασε πρώτος άρχισε να βυθίζεται σιγά - σιγά κι έφτασε στο σημείο να ζητήσει βοήθεια για να ξεκολλήσει.

Ευτυχώς, δεν έκαναν πιο βαθιά την δεξαμενή, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα κατάφεραν να φτιάξουν τη δική τους κινούμενη άμμο.

«Don't ever try and do the same thing at home», που θα λέγαμε και στο χωριό μας.