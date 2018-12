Ήθελε να κάνει πρόταση γάμου κι έριξε το μονόπετρο σε υπόνομο 2,5 μέτρων (pics & vid)

Απτό παράδειγμα, η ιστορία ενός Νεοϋορκέζου, ο οποίος αποφάσισε να προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων στην κοπέλα του, στην κεντρικότατη Times Square στο κέντρο του Μανχάταν, χωρίς όμως να υπολογίζει την «θεά τύχη» που του είχε γυρισμένη την πλάτη.

Πιο συγκεκριμένα, καθώς ο μέλλοντας γαμπρός γονάτισε πάνω από ένα φρεάτιο για να προσφέρει το μονόπετρο στην αρραβωνιαστικιά του, το δαχτυλίδι του έπεσε από τα χέρια, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε βάθος 2,5 μέτρων σε υπόνομο της πόλης.

Το ζευγάρι προσπάθησε μάταια επί ώρα να βρει τρόπο να πιάσει το κόσμημα κι έφυγαν από το σημείο απογοητευμένοι και σίγουρα σκεπτικοί.

Όμως, ο «μεγάλος αδερφός» της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που κατέγραψε κάθε κίνηση του ζευγαριού, αποφάσισε να τους συνδράμει.

Έτσι, αστυνομικοί της αμερικάνικης μεγαλούπολης έφτασαν στο σημείο κι αφού άνοιξαν το καπάκι του φρεατίου, κατάφεραν να βρουν το μονόπετρο δαχτυλίδι, το οποίο και καθάρισαν, μέχρι να βρουν τους κατόχους του, κάτι το οποίο αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν διέθεταν κανένα απολύτως στοιχείο για την ταυτότητα του άντρα και της συντρόφου του.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018