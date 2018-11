Τρομακτικά πλάνα από χιονοθύελλα που σκεπάζει ολόκληρη πόλη της Σιβηρίας (vid)

Η καταγραφή έγινε από την κάμερα του Siberia Times, η οποία είχε τοποθετηθεί σε πανοραμικό σημείο της πόλης, με το σύννεφο του χιονιού να καλύπτει ολόκληρη την πόλη του ενός εκατομμυρίου κατοίκων.

Να σημειωθεί πως το Κράσνογιαρσκ είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σιβηρίας και 12η συνολικά στην Ρωσία, ενώ τους χειμερινούς μήνες η θερμοκρασία μπορεί να κατρακυλήσει και μέχρι τους -50 βαθμούς Κελσίου.

Snow tsunami covers the city of Krasnoyarsk, Siberia's third largest. Video shared by Afontovo TV station pic.twitter.com/edcoUBtb3I

