Εντυπωσιακές εικόνες από την αποκόλληση τεράστιου παγόβουνου στην Ανταρκτική (pics & vids)

Το παγόβουνο B-46 ξεκίνησε να αποκολλάται από τον παγετώνα του του νησιού Pine μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, όμως η ταχύτητα της απομάκρυνσής του εξέπληξε τους επιστήμονες, που θεωρούσαν ότι η όλη διαδικασία θα διαρκούσε αρκετούς μήνες.

Με μέγεθος 225 τετραγωνικών χιλιομέτρων το παγόβουνο B-46 φτάνει πέντε φορές το μέγεθος του Μανχάταν κι έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι πάγου που αποκολλάται από την ήπειρο της Ανταρκτικής τα τελευταία χρόνια.

Για να αποτυπώσουν ολόκληρο το μέγεθος του παγόβουνου, οι Αμερικανοί επιστήμονες ζήτησαν κι έλαβαν την βοήθεια της NASA, η οποία με την χρήση δορυφόρων κατάφερε να παρουσιάσει με φαντασμαγορικό τρόπο την διαδικασία της αποκόλλησης, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Last week, Antarctica’s Pine Island Glacier calved a massive iceberg, B-46, into the Amundsen Sea. https://t.co/NZlNvh6bI2 pic.twitter.com/p8slkJBFC1

— NASA ICE (@NASA_ICE) November 8, 2018