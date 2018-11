Το πιο περίεργο αραχνοειδές μοιάζει σαν να έχει κεφάλι σκύλου! (pics)

Ο φωτογράφος Αndreas Kay βρέθηκε στο Εκουαδόρ κι αυτό που απαθανάτισε δύσκολα θα πίστευε κάποιος ότι είναι αληθινό!

Ένας επιστήμονας πόσταρε την φωτογραφία αυτού του περίεργου πλάσματος και ξεκαθάρισε πως δεν είναι photoshop.

This is not a photoshopped image. This is a real photo of an actual living arachnid, a cousin of spiders, called the bunny harvestman (Metagryne bicolumnata)

But clearly it should be called THE GRIM

cc @jk_rowling

Photo by Andreas Kay pic.twitter.com/jcw75n1X62

— Ferris Jabr (@ferrisjabr) 31 Οκτωβρίου 2018