Αυτός δεν είναι γάιδαρος, τενόρος είναι! (vids)

Η Χάριετ είναι ένα γαϊδουράκι 15 ετών από την Ιρλανδία κι έχει την πιο ιδιαίτερη φωνή!

Το γαϊδουράκι έχει καταφέρει να γίνει viral, αφού αντί να γκαρίζει η φωνή του μοιάζει σαν να τραγουδάει όπερα!

Ο... γείτονας που κατάφερε να κάνει viral αυτό το ιδιαίτερο γαϊδουράκι ανέφερε πως πριν από μερικές βδομάδες το πλησίασε με λιχουδιές και έδειχνε πολύ χαρούμενο που τον είδε.

Ξαφνικά, άρχισε να βγάζει αυτό τον ήχο κι έπαθε σοκ, αφού δεν είχε ακούσει ξανά κάτι παρόμοιο.

«Ποτέ της δεν μπορούσε να βγάλει κανονικό γκάρισμα, όπως τ' άλλα γαϊδουράκια», είπε ο Μάρτιν.

Όσο για τον 11χρονο ιδιοκτήτη του γαϊδουριού... απλά δεν πιστεύει ότι η Χάριετ, που ανήκει στην οικογένεια απ' όταν ήταν δύο ετών, έγινε τόσο διάσημη!

The owners of a singing Connemara donkey say they're overwhelmed with her global fame after a video of her went viral pic.twitter.com/KCNajYfLk5

— RTÉ News (@rtenews) 26 Οκτωβρίου 2018