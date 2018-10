Πυγμάχος έχασε τον αγώνα και πλάκωσε τον προπονητή του (pic & vid)

Μία από τις πιο κουφές στην ιστορία της πυγμαχίας, έλαβε χώρα το Σάββατο στην Σόφια κατά την διάρκεια ενός αγώνα πυγμαχίας.

Εκεί, ο Λεβάν Σόνια αντιμετώπιζε τον Σπας Γκένοφ από τον οποίο τελικά γνώρισε την 12η ήττα της καριέρας του (έχει 15 νίκες), όμως το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να τον εκνεύρισε κάπως...



Κάτι που εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, βλέποντας το video με τις δύο επιθέσεις που εξαπέλυσε στον προπονητή του.

Boxer takes out defeat on his corner man. WTF?!! #boxing #PulevFury #RyderSirotkin #JacobsDerevyanchenko #levanshonia pic.twitter.com/82cPeQol03

— Charles (@Charles_1000) October 27, 2018