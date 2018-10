Οι Καναδοί μάλλον δεν έχουν μάθει οτι νομιμοποιήθηκε η κάνναβη (pics)

Από την προηγούμενη εβδομάδα, η χρήση κάνναβης στον Καναδά για ψυχαγωγικό σκοπό, έχει νομιμοποιηθεί πλήρως, με πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την χώρα να έχουν ανοίξει για αυτό το λόγο.

Βέβαια, από πόλη σε πόλη, διαφέρει η νομοθεσία για το ποιος μπορεί να προβεί σε αγορές, καθώς αλλού χρειάζεται να είσαι 18 ετών για να πάρεις τα μάξιμουμ γραμμάρια που επιτρέπονται, ενώ για παράδειγμα στο Οντάριο πρέπει να είσαι 19.

Εκεί μάλιστα, ακόμα δεν έχουν ανοίξει σχετικά καταστήματα ακόμα και όσοι μερακλήδες της περιοχής μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο σε delivery από άλλες πόλεις.

Φαίνεται όμως πως κάποιοι δεν έχουν ενημερωθεί για τις εξελίξεις και θεωρούν πως ακόμα είναι παράνομο να καπνίζεις κάνναβη, με αποτέλεσμα να τηλεφωνούν συνέχεια στην αστυνομία για να καταγγείλουν τους γείτονές τους.

Κάτι που ανάγκασε τις αρχές να εκδόσουν την παρακάτω ανακοίνωση...

«Θέλεις κατευθύνσεις γιατί έχεις χαθεί. Το 911 δεν είναι το σωστό τηλέφωνο. Ούτε το να καταγγείλεις οτι ένας ενήλικος καπνίζει ένα τσιγαριλίκι. Η κάνναβη δεν είναι παράνομη από τις 17 Οκτωβρίου του 2018. Επιτρέπεται όπου μπορείς να καπνίσεις τσιγάρο, εκτός από το αυτοκίνητο. Μην καλείται την αστυνομία για αυτό».

Asking for directions because you're lost is not a 911 call. Reporting an adult smoking a joint isn't either. Cannabis is no longer illegal on October 17, 2018. Consumption is allowed anywhere cigarette smoking is allowed except in a motor vehicle. Do not call police for this ^sm pic.twitter.com/7SoescfLM5

— Toronto Police (@TorontoPolice) October 16, 2018