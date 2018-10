Χαμός με ρατσιστική επίθεση άνδρα σε αεροπλάνο: «Μην μου μιλάς σε ξένη γλώσσα, άσχημη αγελάδα»! (vid)

Οι επιβάτες προσπαθούσαν να βολευτούν πριν αναχωρήσει το αεροπλάνο της Ryanair από τη Βαρκελώνη στο Λονδίνο.

Όταν ξαφνικά όλοι γύρισαν για να κοιτάξουν μία απίστευτη επίθεση άνδρα σε μία μαύρη γυναίκα.

Η 77χρονη γυναίκα που υποφέρει από αρθριτικά καθυστέρησε να σηκωθεί για να περάσει αυτός ο άνδρας στην θέση του και τότε έγινε η... έκρηξη.

«Ελπίζω κάποιος να κάτσει δίπλα μου, γιατί δεν θέλω να κάτσω δίπλα σε εσένα ασχημομούρα! Μην μου μιλάς εμένα σε ξένη γλώσσα, άσχημη ηλίθια αγελάδα», της φώναξε μεταξύ άλλων.

Ένας επιβάτης καταγράφει το γεγονός και το βίντεο ήδη μετράει πάνω από 40.000 κοινοποιήσεις και 3,2εκ. προβολές.

Μετά τη δημοσιοποίηση που πήρε το περιστατικό αρκετός κόσμος έδειξε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του προσωπικού απέναντι στον άνδρα.

If this is @Ryanair, they need to explain how this man's disgusting racial abuse of the black lady in the seat next to him ends up with HER being asked to move. It is beyond beliefhttps://t.co/OhBfpXHaNG

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) 20 Οκτωβρίου 2018