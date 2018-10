Oι Ελβετοί «πολεμούν» το λιώσιμο των πάγων τυλίγοντάς τους με σεντόνια (vid)

Τα σεντόνια αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία κρατώντας χαμηλά τη θερμοκρασία των παγετώνων. Το ίδιο… κόλπο εφαρμόζουν επίσης η Γερμανία και η Ιταλία για τους δικούς τους παγετώνες.

Το τρικ αυτό όμως δεν φαίνεται να έχει «πιάσει» στην περίπτωση του Παγετώνα Rhone, ο οποίος λιώνει ραγδαία. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει χάσει περίπου 40 μέτρα σε πάχος.

Residents have reduced ice loss by as much as 70%, says one glaciologist. Read more: https://t.co/0aDT46y6B1 #environment pic.twitter.com/wOMyzPQypZ

— World Economic Forum (@wef) 15 Οκτωβρίου 2018