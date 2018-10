Και ποιος δεν ήταν ερωτευμένος με την "Rachel Green" στη σειρά «Φιλαράκια»; H Jennifer Aniston πήρε το ρόλο που την έκανε γνωστή παγκοσμίως και απογείωσε την καριέρα της.

Ωστόσο, οι παραγωγοί αρχικά ήθελαν να επιλέξουν μία άλλη ηθοποιό, την Tiffani Thiessen.

Ευτυχώς... για όλους τους φαν της Jennifer Aniston η τότε 20χρονη Tiffani ήταν αρκετή μικρή και δεν θα ταίριαζε ηλικιακά με τους υπόλοιπους της παρέας.

Εδώ που τα λέμε το "We Were On A Break" δεν θα ήταν το ίδιο!