Γάτα το έσκασε και επέστρεψε σπίτι με μία σακούλα ναρκωτικά (pics)

Μάλλον η αστυνομία πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντές της, στην ανεύρεση καλά κρυμμένων ναρκωτικών ουσιών.

Αυτό τουλάχιστον μας δείχνει το παράδειγμα στην συνοικία του Αγίου Παύλου στο Μπρίστολ, με πρωταγωνίστρια μία γάτα...

Η συγκεκριμένη λοιπόν το έσκασε από το σπίτι του αφεντικού της το βράδυ, όμως σε κάποια φάση επέστρεψε για να κοιμηθεί στο κρεβατάκι της.

Μόνο που είχε φέρει μαζί της μία σακούλα, η οποία ήταν γεμάτη με μικρά πακετάκια κοκαΐνης και ηρωινής.



Look what the cat dragged in

Great result in St Paul's when a resident's cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!

If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUK pic.twitter.com/l8aEHsf8oa

— ASPolice Ashley (@ASPAshley) September 17, 2018