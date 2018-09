Ιχθυοπωλείο έβαζε ψεύτικα μάτια στα ψάρια για να φαίνονται πιο φρέσκα (pics)

Οι «αθεόφοβοι» επιχειρηματίες φάνηκαν να γνωρίζουν αρκετά καλά ότι η φρεσκάδα ενός ψαριού αντικατοπτρίζεται στα μάτια τους κι έτσι αποφάσισαν να αντικαθιστούν τα πραγματικά με ψεύτικα, σε όσα από τα ψάρια ήταν εμφανές ότι είχαν μπαγιατέψει.

Όμως, η έμπνευσή τους είχε κοντά ποδάρια, καθώς μερικοί παρατηρητικοί κι έμπειροι πελάτες κατάλαβαν την απατεωνιά και φωτογράφισαν τα επίμαχα ψάρια με τα googly eyes, ενώ στη συνέχεια δημοσιοποίησαν τα επίμαχα καρέ.

Well this certainly looks fishy. I hope they go to court and are found gill-ty. https://t.co/aB3fh871WE

Σαν αποτέλεσμα, οι αρχές της αραβικής χώρας εξακρίβωσαν τα ακριβή στοιχεία του ιχθυοπωλείου κι αφού αντιλήφθηκαν ιδίοις όμμασι όσα γίνονταν, έβαλαν λουκέτο στο κατάστημα αλλά κι υψηλότατο πρόστιμο στους ιδιοκτήτες του.

Βέβαια, η είδηση πρόλαβε ήδη να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με δεκάδες χρήστες των social media να σχολιάζουν με σκωπτική διάθεση την «επιχειρηματική» τακτική των εν λόγω ιδιοκτητών.

Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh

— Mohamed El Dahshan (@eldahshan) September 1, 2018