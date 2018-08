Αν ζήσατε εκείνες τις εποχές που γυρίζαμε την κασέτα με το στυλό, καλύτερα μην δείτε αυτό το βίντεο γιατί θα πάθετε κρίση ηλικίας.

Ένας πατέρας έδωσε στην κόρη του μία κασέτα και τη ρώτησε τι είναι αυτό που κρατάει.

Η κοπέλα δεν είχε ιδέα και δεν μπορούσε να καταλάβει πως λειτουργεί το αντικείμενο που έχει στα χέρια της...

'My daughter had no idea what a cassette tape was...' pic.twitter.com/c2mgVJFJuW

— LADbible (@ladbible) 20 Αυγούστου 2018