Η Google μάλλον τρολάρει όσους υποστηρίζουν οτι η γη είναι επίπεδη (pics)

Ακόμα και αν κάποιος δεν είναι fan του είδους, δεδομένα θα έχει πάρει το αυτί του για την θεωρία συνωμοσίας υποστηρίζει οτι η γη δεν είναι σφαιρική, αλλά επίπεδη.

Υπάρχουν sites, ακόμη και ελληνικά που ασχολούνται με αυτό, κανάλια στο youtube και φυσικά ομάδες στο Facebook που θεωρούν οτι έχουμε πέσει θύματα μίας από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία.

Αν τέλος πάντων δεν έχετε ακούσει κάτι σχετικό, δείτε για παράδειγμα την φωτογραφία αυτή...



Ή το ποστάρισμα αυτό...



Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι δυστυχώς, είναι αρκετοί ακόμα και στην χώρα μας, μάλλον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ξανά το Google Earth, προκειμένου να υποστηρίξουν την άποψή τους.

Και αυτό γιατί πλέον η διάσημη αυτή εφαρμογή που σου προσέφερε έναν παγκόσμιο χάρτη στο κινητό, στο tablet, στο laptop ή στο PC σου, άλλαξε πλέον μορφή.

Σταμάτησε να παρουσιάζει τη γη σε επίπεδη μορφή, αλλά σε σφαιρική, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 3D.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.

Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 pic.twitter.com/CIkkS7It8d

— Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018