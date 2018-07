Ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα νύχια στον κόσμο, τα έκοψε (vid)

Ο Σριντάρ Κιλάλ, ο οποίος άφηνε επί...66 χρόνια τα νύχια του να μακραίνουν με αποτέλεσμα το μήκος όλων μαζί να φθάνει εκείνο ενός λονδρέζικου λεωφορείου, τα έκοψε και τα έκανε δωρεά σε μουσείο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian.

Χθες Τετάρτη, ο Κιλάλ από την πόλη Πούνε της Ινδίας, ο οποίος κατέχει μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τα μακρύτερα νύχια που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί σε ένα μόνο χέρι, επιτέλους τα έκοψε.

Ή μάλλον, την εργασία έκανε ένας τεχνικός φορώντας προστατευτική μάσκα και χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο, ο οποίος τα έκοψε στη διάρκεια μιας..."τελετής κοπής νυχιών" στη Νέα Υόρκη.

Ο 82χρονος άφηνε τα νύχια του αριστερού του χεριού να μακραίνουν από τότε που ήταν 14 ετών και αποφάσισε να το κάνει όταν ένας δάσκαλός του τον επέπληξε επειδή κατα λάθος του έσπασε ένα πολύ μακρύ νύχι το οποίο είχε.

Ο δάσκαλος τού είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει τη φροντίδα που απαιτείται ώστε να μη σπάσει ένα μακρύ νύχι παρά μόνο αν αφήσει και ο ίδιος. Εκείνος φαίνεται ότι δελεάστηκε και το έκανε πράξη.

Η ιστορική τελετή κοπής των νυχιών πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ripley’s Believe It or Not! στην Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης, όπου θα εκτίθενται πλέον τα κομμένα νύχια.