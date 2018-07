Σκαρφάλωσε γάτα στο κεφάλι του κι εκείνος συνέχισε να μιλάει κανονικά σε live σύνδεση (vid)

Ο Πολωνός ακαδημαϊκός Dr Jerzy Targalski μιλούσε live στην τηλεόραση όταν η περιέργεια... χτύπησε τη γάτα του.

Το χαριτωμένο τετράποδο θεώρησε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να σκαρφαλώσει στο κεφάλι του ιδιοκτήτη του.

Ο άνδρας δεν πτοήθηκε και συνέχισε κανονικά τις δηλώσεις του, ακόμα κι όταν η ουρά της γάτας βρέθηκε στο πρόσωπό του.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happenedpic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) 7 Ιουλίου 2018