Όσα συμβαίνουν στη Ρωσία δεν συμβαίνουν πουθενά αλλού στον κόσμο (pics & vids)

Η χώρα του Ντοστογιέφσκι, του Πούτιν και του Δημοσθένη Λιακόπουλου δεν είναι παίξε- γέλασε.

Βασικά είναι και παίξε και γέλασε. Αλλά για ενήλικες. Ένα ατέλειωτο λούνα παρκ τρελών και απίστευτων περιστατικών, ένα μέρος όπου λατρεύουν πράγματα που ήταν στη μόδα δεκαετίες πριν (ή και καθόλου).

Μια χώρα όπου τα videάκια και οι φωτογραφίες που βγαίνουν στα Social media γίνονται viral αμέσως, καθώς πάντα έχουν και κάτι καινούργιο για την τρομερή Ρωσία να μας δείξουν.

Και μέσα σε όλα το Μουντιάλ!

Παραδόξως όμως, αν και θα περιμέναμε να βγαίνουν στο φως τρελά περιστατικά την περίοδο αυτή, τίποτα μα τίποτα δεν έχει συμβεί. Τουλάχιστον που να δικαιολογεί την φήμη της Ρωσίας.

Γιατί μπορεί οι Ρώσοι να μη «μασάνε» τίποτα, φοβούνται όμως ένα πράγμα: τον Πούτιν.

Και εφόσον ο Πούτιν είπε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο η χώρα πρέπει να δείξει το καλό της πρόσωπο, οι Ρώσοι το ασπάστηκαν και το πράττουν.

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην Ρωσία όταν δεν υπάρχει Μουντιάλ:

Λατρεύουν τα Adidas σε υπερβολικό βαθμό. Τα φοράνε σαν κοστούμια και τα κάνουν ακόμα και γεμιστήρες για ΑΚ-47

Όπως επίσης λατρεύουν και τον Πούτιν! Τον έχουν ακόμα και σε προφυλακτικό! όσο αντισεξουαλικό είναι αυτό, πριν προχωρήσεις στην πράξη δηλαδή, το τελευταίο πράγμα που θα δεις να είναι ο Βλαδίμηρος να σου κλείνει το μάτι, αλλά οκ...

Τα LADA ήταν, είναι και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα το απόλυτο αμάξι της Ρωσίας!

Στον στρατό οι Ρώσοι περνάνε δύσκολα. Κάτι οι καιρικές συνθήκες κάτι οι άλλες... συνθήκες, ξεκινάς για σκηνάκια στη Στέπα και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις αγκαλιά με αρκούδα. Ή όλμο

Safety tip: Don’t by your artillery off the cheapest bidder. pic.twitter.com/OWA3TcjEIE

— SAFETY FAIL (@Safethink) June 26, 2018