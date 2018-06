Αλητεία! Έκλεψαν το Fake Taxi (pics & vids)

Υπάρχουν κάποια πράγματα ιερά, τα οποία τα σέβεσαι, καθώς σου έχουν προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις... Ε, ένα από αυτό λοιπόν είναι και το Fake Taxi.

Προσοχή όμως, δεν μιλάμε για το όλο concept της ερωτικής σειράς που κυκλοφορεί online, αλλά για το όχημα. Το γνήσιο, αυτό που φιλοξένησε τα πρώτα γυρίσματα και αποτέλεσε την βάση για την απογείωσή του.

Αυτό λοιπόν τα ξημερώματα της Τρίτης κλάπηκε, καθώς κάποιος ιερόσυλος που δεν σέβεται τίποτα, αποφάσισε να τον πάρει από τον ιδιοκτήτη του.

Μάλιστα, αν κάποιος έχει την παραμικρή πληροφορία, καλείται να την γράψει στο Twitter με το hastag #FindFakeTaxi ή να επικοινωνήσει στο e-mail: info@faketaxi.com.

Ευτυχώς, η παραγωγή έχει και άλλα οχήματα διαθέσημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, το να χάσει το original Fake Taxi είναι μεγάλο πλήγμα...

We are at a loss for words. The original Fake Taxi that started it all has been stolen.

If anyone has any news on its whereabouts please email info@faketaxi.comhttps://t.co/h0Py22vdGA pic.twitter.com/0zKmbfJC78

— Fake Taxi (@FakeTaxi) June 5, 2018