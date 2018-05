Η καλύτερη δουλειά του κόσμου: Θα πληρώνεσαι για να βλέπεις τους αγώνες του Μουντιάλ (pic)

Κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορες ονειρικές δουλειές... Ποια όμως μπορεί να συγκριθεί με αυτή του να απολαμβάνεις την άνεση του σπιτιού σου, αραχτός στον κάναπε και να βλέπεις τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Μάλλον καμία.

Ε λοιπόν το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου στον κόσμου, θα γίνει πραγματικότητα αυτό το καλοκαίρι, αλλά μόνο για έναν τυχερό.

Συγκεκριμένα η Hisense, ξεκίνησε μία καμπάνια, ψάχνοντας να βρει τον «ρεπόρτερ του καναπέ» ενόψει του Μουντιάλ.

Τι έχει να κάνει; Θα κάθετε στο σαλόνι του, μπροστά από την επίσημη τηλεόραση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Hisense U7A 4K TV που θα του προσφερθεί και να βλέπει όλους τους αγώνες.



Η μόνη υποχρέωσή του, είναι να προσφέρει την άποψή του για τους αγώνες. Ευκολάκι δηλαδή, καθώς όλοι έχουμε σκεφτεί τον εαυτό μας σε ρόλο αναλυτή, να αποθεώνει την αγαπημένη του ομάδα μετά από μία νίκη ή να κριτικάρει τα... κακώς κείμενα μετά από ένα κακό αποτέλεσμα.

Οι ενδιαφερόμενοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ξέρουν αγγλικά και να στείλουν ένα μέιλ στο ArmchairReporter@hatchpr.co.uk όπου θα λένε γιατί πρέπει να επιλεχθούν και ποια ήταν η πιο εκπληκτική στιγμή που έχουν ζήσει στις προηγούμενες διοργανώσεις.

