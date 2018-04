Ο εφιάλτης της Ελληνίδας μάνας καταγράφηκε σε video (vid)

Η αθάνατη Ελληνίδα μάνα, δύο συμβουλές έδινε, δίνει και θα συνεχίσει να δίνει μέχρι να σβήσει ο ήλιος όταν το παιδί της βγαίνει έξω για βράδυ.

Η πρώτη κλασσική είναι το «ζακέτα να πάρεις» και η δεύτερη είναι το «πρόσεχε μην σου ρίξουν τίποτα στο ποτό σου».

Για αυτό λοιπόν το παρακάτω περιστατικό αποτελεί τον εφιάλτη κάθε μητέρας, καθώς αυτό που φοβάται περισσότερο το βλέπει να γίνεται μπροστά στα μάτια της.

Η Kristal Santos βρισκόταν σε ένα μουσικό φεστιβάλ και τραβούσε selfie video με μία φίλη της, όταν ξαφνικά ένας τύπος περνάει από δίπλα της και της πετάει κάτι μέσα στο ποτό που κρατούσε στα χέρια της.



I’ll never understand how a dude can be so wack with no game and feel the need to be such a disgusting predator. Ladies watch your drinks! Watch her cup pic.twitter.com/wbIKeETiiW

— Jaeda_sky (@Jaeda_sky) April 4, 2018