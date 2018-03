Σε αυτά τα Πανεπιστήμια οι φοιτητές ξοδεύουν περισσότερα λεφτά σε sex toys (pics)

Το διάβασμα... διάβασμα αλλά και οι φοιτητές χρειάζεται να ξεδώσουν λιγάκι.

Μία περίεργη έρευνα παρουσιάζει πόσα χρήματα ξοδεύουν οι φοιτητές σε ερωτικά βοηθήματα. Κι όπως φαίνεται οι νέοι βρίσκουν εποικοδομητικό τρόπο για να διώξουν το άγχος των εξετάσεων και του διαβάσματα.

Η εταιρεία εσωρούχων που πραγματοποίησε αυτή την έρευνα έδειξε πως στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης οι φοιτητές έδωσαν κοντά στα 13.000 ευρώ σε sex toys μόνο το 2017!

Aς δούμε το TOP 10

1. University of Oxford (12,800 ευρώ)

2. University of Cambridge (10,715 ευρώ)

3. University of Leeds (9,830 ευρώ)

4. University of Manchester (9,735 ευρώ)

5. University of Liverpool (8,117 ευρώ)

6. Aberystwyth University (7,819 ευρώ)

7. University of Southampton (7,667 ευρώ)

8. Lancaster University (7,592 ευρώ)

9. University of Durham (7,576 ευρώ)

10. University of York (7,532 ευρώ)