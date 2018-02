Τα παιδιά αποφάσισαν να δώσουν... μάχη και ζήτησαν από τους γονείς τους να τους βιντεοσκοπήσουν.

Η μαμά και ο μπαμπάς κάθισαν αναπαυτικά στον καναπέ του σπιτιού για να δουν το show των παιδιών τους.

Η μικρή όμως ήταν πιο γρήγορη κι από την σκιά της και έβγαλε νοκ άουτ τον αδελφό της με... καρατιά!

Δεν είναι να μπλέκεις με τη μεγάλη αδελφή... νόμος!

When the kids beg dad to record them wrestling... pic.twitter.com/mJgNkJ0ZjE

— LADbible (@ladbible) 2 Φεβρουαρίου 2018