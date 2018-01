O πιο ψηλός άντρας συνάντησε την πιο κοντή γυναίκα στην Αίγυπτο (pics & vid)

Ο Σουλτάν Κοσέν έχει ύψος 2.51 και κατάγεται από την Τουρκία! Η πιο κοντή γυναίκα από την άλλη, η Γιοτί Αμιγιά, από την Ινδία έχει ύψος μόλις 63 εκατοστά.

Οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν πολύ καλές σχέσεις και αυτή την φορά έδωσαν ραντεβού στην Αίγυπτο.

World's tallest man Sultan Kosen (8' 9") of Turkey meets world's shortest woman Jyoti Amge (2' 6") of India in Egypt. You can see the sphinx in the background.@chintskap pic.twitter.com/O3p1La8VEV

